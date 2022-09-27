Осенний трамваепад: в Челябинске трамвай сошел с рельсов в районе Теплотеха

Фото: Интерсвязь

В Челябинске утром 27 сентября сошел с рельсов трамвай. Это случилось недалеко от Теплотехнического института, на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской.

По предварительным данным, люди не пострадали. В ранний час пассажиров в двухвагонном трамвае было очень мало. Момент аварии сняла камера уличного наблюдения. На кадрах записи видно, как трамвай подъезжает к перекрестку. На участке, где пересекаются трамвайные пути и пешеходный переход, передний вагон подпрыгивает, под днищем у него видна вспышка.

После аварии движение на проспекте Победы оказалось заблокировано более, чем на два часа. Трамвай перекрыл дорогу другим вагонам по направлению к северо-западу. А трамваям, двигающимся в сторону улицы Кирова, путь преградила приехавшая машина аварийной службы. Позднее на место происшествия прибыл кран, чтобы поставить вагон на рельсы. Тяжелая машина оттеснила с части дороги автомобилистов.

Напомним, с начала осени в Челябинске не прекращаются аварии с трамваями. Две подряд произошли возле Обувной фабрики (причиной назвали износ рельсов), потом трамвай потерял контакт в с путями в районе Молдавской улицы, а затем трамвайные вагоны дважды пришлось возвращать на рельсы на улице Горького — на участке, в безопасности которого заранее сомневались горожане.

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