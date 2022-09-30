Близким не придется волноваться о долгах мобилизованных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных челябинцев. Но для этого необходимо подать заявление.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», УФССП решает вопросы с мобилизованными должниками в военкоматах. Подать заявление также можно через Госуслуги или обратиться в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

Родственники военнослужащих могут проконсультироваться по вопросам приостановления исполнительных производств по телефону Центра информирования: 8 (351) 255-34-14.

Памятка для призываемых граждан и образец заявления о приостановлении исполнительного производства размещены на официальном сайте в разделе «Обращения / Образцы письменных обращений / Образец заявления о приостановлении исполнительного производства и памятка для призываемых граждан».

Жители Южного Урала могут обратиться по вопросам о частичной мобилизации по номеру 112. На днях мы побывали в контакт-центре единого номера в Челябинске.

Также есть горячая линия уполномоченного по правам человека: 8 (351) 737-15-41 (работает с 8:30 до 17:30). Поскольку звонков очень много, можно написать сообщение на электронную почту: ombudsman74@mail.ru. С какими вопросами обращаются к омбудсмену, — в нашем материале. На этой неделе вернулись домой 16 южноуральцев, мобилизованных по ошибке.

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