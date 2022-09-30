Военком Челябинской области назвал зарплату призванных по частичной мобилизации

Частичная мобилизация в Челябинской области идет полным ходом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мужчины, попавшие на военную службу по частичной мобилизации, будут приравнены к военнослужащим и смогут получать заработную плату. Она составляет около 150 тысяч рублей. Такую цифру озвучил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

- Это первый тарифный разряд. Чем он выше, тем выше и зарплата, - уточнил военком «Комсомольской правде-Челябинск».

Офицеры запаса тоже могут не волноваться - после СВО они будут получать пенсию не ниже той, которая была до этого.

- Даже если ранее офицер был командиром батальона, а потом участвовал в СВО в качестве командира роты, пенсия ниже не будет, - добавил Андрей Максуров.

Напомним, что мобилизованные имеет право на приостановку кредитных выплат, взыскания долгов. Кроме того, в Челябинской области предусмотрены выплаты для семей мобилизованных - по 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

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