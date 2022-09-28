Список вещей для частичной мобилизации в Челябинске: что взять с собой в армию

Главное, чтобы вещи было легко с собой нести Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Официального списка вещей для частичной мобилизации не существует. Он не прописан в законе и правительство региона такое распоряжение не выкладывало. Но при этом такой запрос у военных есть. Вместе с аппаратом уполномеченного по правам человека в Челябинской области мы составили список, что взять с собой.

Все необходимое для несения службы выдают в армии. В числе вещей форма, обувь и аптечка. Какое именно обмундирование получит мужчина, зависит от его военно-учетной специальности. При этом министерство обороны разрешает брать с собой все, что угодно (кроме запрещенных веществ). Главное, чтобы при сборах человек понимал, что все пожитки ему придется носить на себе.

С 26 сентября вопросами по призыву занимается челябинский омбудсмен Юлия Сударенко. В аппарат к уполномоченному по правам человека поступают вопросы и о том, какие вещи взять с собой. Вот список того, что при желании можно взять с собой:

- предметы личной гигиены (зубная щетка и паста, кусковое мыло, туалетная бумага, дезодорант, бритва, ватные палочки, щипцы для стрижки ногтей);

- термобелье, теплые носки и теплые стельки;

- фонарик и разные батарейки;

- походная сидушка;

- подшлемник (спортивная шапка);

- тактические перчатки;

- теплоиды (химическая грелка);

- мультитул (многофункциональный компактный инструмент для пиления).

Кроме того, этот список можно дополнить дождевиком, документами (паспортом и военником) и лекарствами, которые жизненно необходимы.

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