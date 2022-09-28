Список вещей для частичной мобилизации в Челябинске: что взять с собой в армию

Главное, чтобы вещи было легко с собой нести
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Официального списка вещей для частичной мобилизации не существует. Он не прописан в законе и правительство региона такое распоряжение не выкладывало. Но при этом такой запрос у военных есть. Вместе с аппаратом уполномеченного по правам человека в Челябинской области мы составили список, что взять с собой.
Все необходимое для несения службы выдают в армии. В числе вещей форма, обувь и аптечка. Какое именно обмундирование получит мужчина, зависит от его военно-учетной специальности. При этом министерство обороны разрешает брать с собой все, что угодно (кроме запрещенных веществ). Главное, чтобы при сборах человек понимал, что все пожитки ему придется носить на себе.
С 26 сентября вопросами по призыву занимается челябинский омбудсмен Юлия Сударенко. В аппарат к уполномоченному по правам человека поступают вопросы и о том, какие вещи взять с собой. Вот список того, что при желании можно взять с собой:
- предметы личной гигиены (зубная щетка и паста, кусковое мыло, туалетная бумага, дезодорант, бритва, ватные палочки, щипцы для стрижки ногтей);
- термобелье, теплые носки и теплые стельки;
- фонарик и разные батарейки;
- походная сидушка;
- подшлемник (спортивная шапка);
- тактические перчатки;
- теплоиды (химическая грелка);
- мультитул (многофункциональный компактный инструмент для пиления).
Кроме того, этот список можно дополнить дождевиком, документами (паспортом и военником) и лекарствами, которые жизненно необходимы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осенний призыв в армию в Челябинской области с 1 октября по 31 декабря 2022: куда отправят служить
Кого призовут на военную службу в Челябинске во время частичной мобилизации в России в 2022 году
Где находятся военкоматы и призывные пункты в Челябинске: полный список адресов и телефонов
Смотрим, как провожают челябинцев, попавших под частичную мобилизацию - репортаж
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.