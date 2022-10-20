«Надеемся, что они сохранят кому-то жизнь»: родители погибшего в спецоперации челябинца собрали помощь солдатам передовой

Гостям было не до фото — передали два пакета и ушли Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

«Можно к вам?», — прервал журналистскую рутину в редакции произнесенный с волнением вопрос. В дверях застенчиво стояли два человека — женщина и мужчина лет шестидесяти. У каждого в руках по большому пакету. Слегка прозрачный полиэтилен не смог скрыть содержимое — внутри были шерстяные носки.

Попытка завязать диалог — узнать, почему решили помочь — обернулась неожиданностью. Не прошло мгновения, как на глазах у гостей навернулись слезы. Дрожащим голосом женщина с трудом произнесла:

— Сын ушел от нас 10 дней назад. Там… На его деньги мы купили эти носки. Надеемся, что они сохранят кому-то жизнь.

Стук клавиш в редакции стих. Обомлевшие журналисты вслед лишь успели сказать: «Крепитесь».

Присоединиться к акции может любой желающий. Теплые вещи ждут в 52 киосках «Вечерний Челябинск», а также в офисе «Комсомолки» на Красной 4. Полный список адресов — по ссылке.

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