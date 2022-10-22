«Черные ножи» возвращаются: чебаркульским военным подарили знаменитые клинки из Златоуста

"Своих не бросаем": в гуманитарную помощь вошли продукты, в том числе мука. Максим Пекарский/vk.com

Уральские танкисты снова — как и в годы Великой Отечественной — с черными ножами. Подарок от оружейников Златоуста чебаркульской танковой бригаде вручил мэр города Максим Пекарский, о чем написал на личной странице во «ВКонтакте»:

— Съездили сегодня в Чебаркуль — в нашу подшефную танковую дивизию. Поздравили военнослужащих с Днем военного связиста, подарили знаменитые черные ножи.

Такое клинки Златоустовский инструментальный комбинат уже вручал землякам-танкистам во время Великой Отечественной войны. Уральский добровольческий корпус был укомплектован особыми армейским ножами финского типа с черной рукоятью и вороненым клинком – исключительно прочными и острыми. Немцы избегали рукопашной с уральскими танкистами и прозвали их «дивизий черных ножей».

Кроме символичного подарка, солдатам передали целую фуру самого необходимого.

— Конечно, приехали не с пустыми руками — привезли то, что пригодится им в зоне СВО. Помогали и дальше будем помогать. Приятно было услышать от командиров, что Златоуст — город дела. Хочу сказать спасибо предприятиям и жителям, которые активно включились в работу по сбору амуниции и гумпомощи. Мы вместе! Своих не бросаем! – написал о поездке мэр Златоуста. И добавил, что у мобилизованных настрой «правильный, боевой».

ЮЖНЫЙ УРАЛ – ФРОНТУ: КАК МОЖНО ПОМОЧЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ?

«Комсомольская правда-Челябинск» и розничная сеть киосков «Вечерний Челябинск» запустили акцию «Носки солдату». Их можно связать самим, а можно приобрести в магазине. Полный список адресов — по ссылке. Носки, казалось бы, вещь обыденная. Почему они так нужны на передовой, — читайте в нашем материале.

От чистого сердца южноуральцы делятся своими спальниками и туристическими ковриками. Прикрепляют теплые пожелания. Первую партию из 432 комплектов для мобилизованных отправили на этой недели из Челябинска. Часть вещей уже доставили и разгрузили в пункте боевого слаживания в Чебаркуле. Рассказываем, куда нести пенки и спальники.