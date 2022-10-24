Недавний перерыв в отправке мобилизованных связан с подготовкой лагеря в Чебаркуле Фото: Юлия РЕУТОВА

План по мобилизации в Челябинской области выполнен на 85%. Об этом сообщил на брифинге военком региона Андрей Максуров.

Он отметил, что в последние дни была передышка в отправке мобилизованных. Это связано с подготовкой воинских частей, подготовкой в Чебаркуле масштабного лагеря для мобилизованных.

Ранее военком Челябинской области назвал дату окончания частичной мобилизации. Тем временем в лагерь для мобилизованных, который развернули в Чебаркульской танковой дивизии, прибыли первые мобилизованные.

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