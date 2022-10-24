Военком: план по осеннему призыву 2022 в Челябинской области будет меньше, чем в прошлом году

Призыв начнется 1 ноября и закончится 31 декабря
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Осенний призыв в армию начнется с 1 ноября, но данные в военном комиссариате пока не готовы озвучить.
— Могу сказать только, что задание на осенний призыв 2022 года несколько меньше задания осеннего призыва 2021 года. Принципиальных изменений в порядке проведения кампании не будет, — прокомментировал на брифинге военком региона Андрей Максуров.
Напомним, в этом году осенний призыв начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября. Это ровно на месяц позже обычного. При этом завершится он 31 декабря, срок окончания смещаться на месяц не будет.
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Частичная мобилизация в Челябинской области завершится 28 октября.
— Никаких повесток после этого срока рассылаться не будет. Если не поступят другие вводные. У нас нет волн, планов, есть задача, — сказал Андрей Максуров.
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