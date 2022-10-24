Военком Челябинской области рассказал о порядках начисления выплат для мобилизованных

Военком Челябинской области Андрей Максуров Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Денежное довольствие мобилизованным будет выплачиваться, как и каждому военнослужащему контрактной службы. Об этом на брифинге для СМИ рассказал военком Челябинской области Андрей Максуров. Заработная плата начисляется с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий.

— Денежное довольствие начисляется в зависимости от штатной должности, воинского звания. И соответственно также идут определенные надбавки, выслуги, — подчеркнул Андрей Максуров.

Также военком Челябинской области рассказал, что президентом Российской Федерации было дано поручение правительству, чтобы к 1 ноября проработать вопрос о выплатах мобилизованным не менее 195 тысяч рублей ежемесячно. Причем деньги будут начислять с учетом подготовки по воинско-учетной специальности и при проведении боевого слаживания.

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