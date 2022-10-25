«Техника готова к выполнению боевых задач»: в Челябинске военным передали 12 санитарных УАЗов

Такие УАЗы, называемые в народе «буханки» передадут на нужды военных Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чебаркульскую дивизию доставили 12 медицинских машин. Санитарные УАЗы передали министерству обороны РФ. Такое поручение региональному минздраву дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

− Мы нашли 12 автомобилей, провели их техническое обслуживание, заменили необходимые узлы и агрегаты, подготовили машины к работе. Техника полностью исправна и готова к выполнению своих, уже, видимо, боевых задач. Думаю, машины окажут хорошую поддержку нашим ребятам, которые выполняют свой долг, − передают в пресс-службе регионального минздрава слова директора ГАУ «Челябмедтранс» Андрея Бабенко.

Напомним, 20 октября в Чебаркульской дивизии построили лагерь для подготовки мобилизованных. Его обустройство успел оценить глава региона Алексей Текслер. Там же он встречался с мобилизованными и привозил необходимые вещи.

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