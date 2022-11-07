В Челябинске скончалась женщина, которую во время стрельбы в парикмахерской ранил бывший муж

Стрельба случилась 8 сентября в парикмахерской на улице Сталеваров Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске скончалась парикмахер, на которую в сентябре этого года бывший муж совершил покушение. Об этом стало известно от друзей семьи.

— Прощание с Мариной состоится 12 ноября. Много людей знали ее, ждем вас разделить с нами это горе, — пишут друзья женщины.

Напомним, 8 сентября в парикмахерской на улице Сталеваров в Челябинске началась стрельба. К Марине на работу пришел бывший муж Юрий, который захотел выяснить отношения. Завязалась очередная ссора, и экс-супруг достал пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Он выстрелил в бывшую возлюбленную, а затем ранил и себя.

На место происшествия приехали медики, обоих пострадавших увезли в реанимацию. Стрелявший супруг скончался на следующий день, а Марина после ранения прожила чуть меньше двух месяцев. Причиной конфликта могла стать ревность, но это не единственная версия. Что известно о той стрельбе в парикмахерской, читайте в нашем материале.

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В прошлом году боец отряда СОБР Росгвардии Челябинска пришел в хостел, где работала администратором его бывшая супруга, и убил ее, ударив ножом в шею. Мотивом стала ревность. У них осталось двое несовершеннолетних детей.

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