Администрации Коркинского района придется заплатить девочке, которую в песочнице покусала собака

Жителям Коркино приходится охранять детей от собак Фото: Алексей ФОКИН

Администрация Коркинского района заплатит 35 тыс. рублей семье семилетней девочки, которую за руку укусила собака. Такое решение принял суд.

Бродячий пес кинулся на юную жительницу Коркино, когда та играла с другими детьми в песочнице возле многоквартирного дома.

Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, сначала Коркинский городской суд обязал районную администрацию компенсировать ребенку моральный вред. В администрации попытались обжаловать это решение, но суд подтвердил: выплатить деньги придется.

Это уже не первый случай, когда бюджетными средствами приходится расплачиваться за вовремя не отловленных собак. Ранее администрацию Коркинского района обязали перечислить 2 млн рублей девочке, которую чуть не растерзала стая агрессивных псов. Животные содрали кожу с головы ребенка, девочка попала в больницу, а через некоторое время ей пришлось перенести повторную операцию.

35 тыс. рублей компенсации суд присудил еще одной 11-летней жительнице Коркино. Ее бродячая собака укусила за ногу.

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