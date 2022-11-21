Могут расселить многоквартирные дома: в Челябинске два участка под реновацию выставили на аукцион

Один из предназначенных для сноса домов. Фото: google maps

В Челябинске планируют провести два аукциона по комплексному развитию территорий. Застройщиков надеются найти для пустующей земли и участка, на котором стоят жилые дома. Об этом на совещании в мэрии сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. Аукционы намечены уже на эту неделю.

Застройщика пытаются найти для свободного участка в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина и автодороги Меридиан. Сейчас там растут деревья, по соседству расположен автосервис, а напротив — отель «Видгоф». Возвести на участке могут практически что угодно: в списке разрешенных для строительства объектов жилые дома, магазины, школа, и даже бассейн.

Под реновацию также отдали участок жилой застройки между улицами Пушкина, Тимирязева и Свободы.

— Если аукцион состоится, будет расселено два многоквартирных дома, — уточнила Надежда Рыльская.

Договоры по итогам обоих аукционов рассчитывают заключить в январе 2023 года.

Напомним, на участке между улицами Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова в прошлом году задумали построить высотные дома с подземной парковкой. Позже от проекта уплотнительной застройки отказались. А еще спустя несколько месяцев территорию решили все же застроить, отправив ради этого под снос два деревянных дома. Одно из зданий признано аварийным, а у второго официально зафиксированный износ конструкций — 60%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru