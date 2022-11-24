Убил жену и ранил ножом малыша: пьяная ссора переросла в кровавые разборки в Магнитогорске

Убийца тем же ножом попытался покончить с собой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выпил, зарезал жену, ранил малыша и едва не убил себя – в страшные последствия перерос бытовой конфликт в квартире одного из домов Магнитогорска. В минувший четверг, днем пьяный мужчина поссорился с женой и ударил ее ножом. После – принялся за 3-месячного сына, нанес ему ножевые ранения. Ребенка медики спасли, а супруга скончалась.

Убийца попытался покончить с собой тем же ножом, но врачи не дали умереть – оказали медицинскую помощь. Теперь его передали следствию.

– Местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления в убийстве и покушении (ч.1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), – сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области.

Мужчину заключили под стражу.

Недавно суд в 8 раз – до 12 лет колонии строго режима – ужесточил наказание другому убийце, который в пьяной ссоре с сожительницей смертельно ранил их общую дочь в Троицке. Двухлетняя девочка скончалась от обильной кровопотери.

Схожая трагедия на почве семейной ссоры случилась прошлым летом в Ленинском районе Челябинска. Разъяренный мужчина несколько раз ударил 17-летнего сына ножом, тот выжил, а жена от ножевых ранений скончалась, убийца также пытался свести счеты с жизнью.

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