Коки много не бывает: популярная певица из Black Star в третий раз за год выступит для челябинцев

В июне Клава Кока выступала на Студвесне в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Популярная певица Клава Кока уже в третий раз за 2022 год приедет в Челябинск. Теперь она выступит на концерте в рамках матча звезд КХЛ, который пройдет 10-11 декабря на арене «Трактор». Эту площадку певица должна знать как свои пять пальцев, ведь в июне она выступала здесь же на Студвесне, а в сентябре — на Дне города. В последний раз концерт вообще был под угрозой, поскольку артистка едва успевала восстановить голос после болезни.

Компанию Клаве составит рэпер ST, который тоже приезжал на День города и читал свои хиты для челябинцев. Откуда у наших организаторов такая любовь к этим артистам — остается только догадываться.

Привычный состав будет разбавлен и другими именами. Свои песни исполнят еще пять резидентов лейбла Black Star: Анет Сай, НАZИМА, Егор Шип, Кирилл Скрипник и Slame. Последние трое, кстати, тоже выступали в этом году в Челябинске — на фестивале ХК «Трактор». Подробную информацию о матче звезд и покупке билетов читайте в нашем материале.

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