«На рога похожи»: новые арт-объекты на Кировке смутили челябинцев

За три недели до Нового года челябинцы уже могут окунуться в праздник Фото: Ольга ЩАПИНА

На Кировке начали установку новогодних арт-объектов. Вокруг «нулевой версты» появились загадочные деревья серебристого цвета, наряженные красными новогодними шарами.

– Какие-то они странные, угловатые. На оленьи рога больше похожи. Не особо навивают новогоднее настроение. И зачем поставили именно тут? – скептически смотрит на новые украшательства читатель КП-Челябинск.

Это не все. У входа «Челябинск-Сити» – под стать цвету делового небоскреба – красуются два больших припорошенных снегом синих елочных шара. В центре у них белая выемка – приглашает прохожих присесть и сделать праздничное фото.

Масштабно преображение – елочные игрушки высотой с человеческий рост Фото: Ольга ЩАПИНА

Уже сегодня вечером на улицах Челябинска засветятся гирлянды – иллюминацию включат, чтобы протестировать. Закончить монтаж и зажечь огни на радость горожанам планируют к 10 декабря. Идут работы и по строительству ледового городка на площади Революции.

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