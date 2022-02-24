В Челябинске прошли публичные слушания по планировке территории под метротрам

Главный архитектор проекта планировки территории Дамир Тагиров Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске состоялись публичные слушания по проекту планировки территории по планировке территории, где пройдет метрополитен с интеграцией в трамвайную сеть или простыми словами — метротрам. Какие предложения принять, а какие нет — решат за заседании комиссии в мэрии города.

Из-за пандемии слушания прошли в закрытом режиме. При этом, как рассказал КП-Челябинск главный архитектор проекта планировки территории, представитель строительной компании «Высота» Дамир Тагиров, сегодня к нему приходили горожане с вопросами и предложениями.

В частности, спрашивали по вибрациям на Каслинской, где метротрам выходит из-под земли. Этот вопрос переадресовали сейсмографам. Также интересовались, кто и когда будет строить метротрам.

Метрополитен с интеграцией в трамвайную сеть. Инфографика: Сергей Зверев

ЧЕЛЯБИНСКОЕ МЕТРО: СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие варианты предлагались ранее.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир Путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии. Что думает об этом известный городской эксперт по транспорту, — в нашем материале.

Проект будущего метротрамвая презентовал в мае губернатор Алексей Текслер. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

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