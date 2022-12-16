В Челябинске жильцам общежития с разобранной в мороз стеной сократили срок расселения до 2030 года

Фото: ОНФ Челябинской области

В Челябинске жильцов общежития с разобранной стеной на улице Мира, 102, должны были расселить в 2036 году. Но после прокурорской проверки этот срок сократили на шесть лет.

— Прокуратурой главе города направлена информация о необходимости установления разумного срока по переселению граждан из указанного многоквартирного дома, органом местного самоуправления принято решение о сокращении срока расселения до 2030 года, внесены изменений в соответствующий правовой акт, — рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство также потребовало от главы города Натальи Котовой приостановить для жильцов взнос начислений за капремонт общежития.

Напомним, жильцы ветхого здания многие годы жаловались на протекающие трубы и разрушающиеся стены. Дом был признан аварийным только в этом году. Недавно в нем начали ремонт —разобрали в мороз всю торцевую стену с первого по пятый этаж. Перед стартом работ жильцов не отселили.

После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Ситуацией даже заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Собственную проверку инициировали и в прокуратуре Челябинской области.

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