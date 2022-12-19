В Челябинской области за 70 млн рублей продают «Джунгли»

Фото: google.ru/maps

В Челябинской области на продажу выставили еще один торговый центр. Речь идет о ТЦ «Джунгли», который находится на улице Труда в Магнитогорске. Сообщение о реализации здания появилось на сайте бесплатных объявлений.

За трехэтажное здание торгового центра площадью 2 тыс. квадратных метров владелец просит 70 млн рублей, но оговаривается, что готов к торгу.

— ТЦ расположен на перекрестке на первой линии, что обеспечивает огромный пешеходный и автомобильный трафик, — говорится в объявлении.

Среди других преимуществ «Джунглей» хозяин называет евроремонт и наличие поблизости остановок трамвая и маршрутных такси.

По информации из открытых источников, в ТЦ сейчас работают школа иностранных языков, автошкола, магазин автозапчастей, секонд-хэнд, аптека, магазины низких цен и торговые точки с мясными продуктами.

Ранее в Челябинске на продажу выставили ТРК «Куба» в самом центре города и ТРЦ «Фокус» на северо-западе.

А в Снежинске в торговом центре «Универмаг» в минувшие выходные случился пожар. Пострадала девушка.

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