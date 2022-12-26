Не доплатил полмиллиарда рублей налогами: СК назвал причину задержания депутата гордумы Челябинска Олега Иванова

Депутата задержали утром 26 декабря. Кадр с видео: УФСБ по Челябинской области

На депутата гордумы Челябинска Олега Иванова возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следователи уже предъявили ему обвинение. Сумма оказалась внушительной – более полмиллиарда рублей.

Олег Иванов является гендиректором и собственником ООО «Альфастрой». По версии следствия, он указал ложные сведения в бухгалтерских и налоговых документах фирмы. Тоже самое депутат сделал и в налоговых декларациях. В результате этого в казну государства не было уплачено более 516 млн рублей за период 2017-2019 годов.

— Органом следствия во взаимодействии с ФСБ России Иванов задержан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее в региональной Контрольно-счетной палате проверяли один из объектов, которыми занимался «Альфастрой» — корпус областной специализированной психоневрологической больницы № 1 в Челябинске.

В начале осени мэр Челябинска Наталья Котова раскритиковала строительную фирму и лично руководящего ей депутата за медленное строительство детского сада в микрорайоне №48. А полтора месяца назад «Альфастрой» попросил признать себя банкротом.

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