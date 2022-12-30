Новый год в дыму: в Челябинске режим НМУ продлили до вечера 1 января

Смог рассеется только в следующем году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, причем сразу на три дня — до 19:00 1 января. Как объяснили в Единой дежурно-диспетчерской службе, смогу мешает рассеиваться ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия воздушных потоков.

В предыдущие два дня в Челябинске уже регистрировали превышения предельно допустимых концентраций, загрязняющих веществ. По данным единой системы слежения за качеством воздуха, среднесуточные ПДК по микрочастицам значительно были превышены на улице Индивидуальной. Измерительная станция на проспекте Победы зафиксировала превышение по диоксиду азота. Лаборатория на улице Мамина уже неделю регистрирует превышение ПДК по формальдегиду.

Вечером 28 декабря на Челябинск опустился плотный туман. Дымка не развеялась на следующий день. В минэкологии региона заявили, что она возникла не из-за выбросов, а всего лишь из-за антициклона.

Напомним, новогодняя ночь будет морозной. Метеорологи прогнозируют похолодание до -28 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru