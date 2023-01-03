В сосновом бору Южноуральска за 55 млн рублей продают заброшенный санаторий

Санаторий заброшен. Фото: с сайта объявлений "Авито".

В городе Южноуральск Челябинской области выставили на продажу заброшенный санаторий-профилакторий «Сосна». Запись об этом появилась на популярном сайте объявлений.

Трехэтажную «коробку» с цоколем продают вместе с участком. В самом профилактории давно не осталось стекол, умельцы оставили надписи на кирпичной кладке.

Но продают санаторий не под снос. Владелец упомянул, что только под реконструкцию. Также надо будет подключить электричество, воду и отопление.

За здание площадью больше трех тысяч квадратных метров и прилегающую территорию – 1,2 га – просят 55 млн рублей. Но продавец пишет, что о цене можно договориться.

В декабре на продажи выставили много организаций и предприятий в Челябинской области. В Магнитогорске за 70 млн рублей продают торговый центр. Под Челябинском выставили на продажу молочный завод «Мирный» за 21 миллион рублей. В Челябинске выставили на продажу участок под жилую застройку в центре микрорайона Парковый за 150 миллионов рублей.

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