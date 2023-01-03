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НовостиОбщество3 января 2023 8:51

В аэропорту Челябинска закрыли взлетно-посадочную полосу для обработки от гололеда

Скоро полеты возобновятся
Дарья МАРКОВА
Непогода сказалась и на работе аэропорта.

Непогода сказалась и на работе аэропорта.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В аэропорту Челябинска с 13.10 до 14.00 закрыли взлетно-посадочную полосу. В это время там проводят обработку специальными противогололедными материалами. Об этом сообщили в регионального миндортрансе.

Накануне сотрудники МЧС попросили воздержаться от длительных поездок. А утром, 3 января, из-за непогоды закрыли два катка. Дорожные рабочие вместе с сотрудниками госавтоинспекции борются со снегом.

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