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НовостиОбщество3 января 2023 9:38

Пока отменили только один. Как ходят междугородние автобусы из Челябинска из-за непогоды?

В МЧС рекомендуют воздержаться от дальних поездок
Дарья МАРКОВА
Пока отменили только один рейс.

Пока отменили только один рейс.

На трассе застревают фуры, сотрудники МЧС просят воздержаться от дальних поездок. Но если выбора нет, уехать из города можно, даже несмотря на снегопад.

Днем, 3 января, отменили только один автобус – до Учалов. Он должен был отправиться от станции «Областная больница» в 11.17. Но пассажирам придется подождать следующего – он должен быть в 19.50.

– Автобусное движение по межмуниципальным маршрутам осуществляется в рабочем режиме, – сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Накануне сотрудники МЧС попросили водителей воздержаться от длительных поездок. Дорожные рабочие вместе с сотрудниками госавтоинспекции борются со снегом. Утром, 3 января, из-за снегопада в Челябинске закрыли два катка. Аэропорт на время прекращал свою работу.

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