Пока отменили только один. Как ходят междугородние автобусы из Челябинска из-за непогоды?

Пока отменили только один рейс.

На трассе застревают фуры, сотрудники МЧС просят воздержаться от дальних поездок. Но если выбора нет, уехать из города можно, даже несмотря на снегопад.

Днем, 3 января, отменили только один автобус – до Учалов. Он должен был отправиться от станции «Областная больница» в 11.17. Но пассажирам придется подождать следующего – он должен быть в 19.50.

– Автобусное движение по межмуниципальным маршрутам осуществляется в рабочем режиме, – сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Накануне сотрудники МЧС попросили водителей воздержаться от длительных поездок. Дорожные рабочие вместе с сотрудниками госавтоинспекции борются со снегом. Утром, 3 января, из-за снегопада в Челябинске закрыли два катка. Аэропорт на время прекращал свою работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru