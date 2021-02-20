В Челябинске реанимируют долгострой возле Дворца пионеров на Алом поле

По первоначальному проекту планировалось 24 этажа. Фото предоставлено ГП «Компаньон»

В Челябинске намерены достроить апартаменты возле Дворца пионеров, на перекрестке улицы Труда и Свердловского проспекта. Об этом рассказали на презентации новостроек, организованной ГП «Компаньон».

Рыть котлован под высотку начали еще осенью 2017 года, весной 2018 года проект вынесли на публичные слушания. Но в итоге работа встала и несколько лет в центре мегаполиса «красуется» очередной строительный забор.

Ориентировочные сроки завершения строительства — 2023 год. Проект еще будет корректироваться.

Как отмечают эксперты, у застройщиков появился стимул достраивать апартаменты — ужесточение законодательства. Минстрой намерен запретить возведение новых апартаментов, но при этом утвердить живой статус тех, кто уже есть. Чем они отличаются от квартиры — в материале «Комсомолки».

Основным плюсом нового объекта будет расположение.

— Мне всегда нравилось жить там, где ты выходишь и у тебя есть парк. Здесь уже есть парк, уже есть набережная, — отметил председатель совета директоров ГП «Компаньон» Арсен Унанян.

В качестве сравнения он привел в пример другой объект этого же застройщика — ЖК «Башня свободы». Там строительство набережной и сквера искусств только в процессе.

Между тем, у челябинских застройщиков амбициозные планы по застройке. Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, под Кременкулем планируется построить дома на воде. А возле арены «Трактор» появится еще один жилой комплекс из трех 18-этажек.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского (возле ТК «Алое поле») началось строительство высотного здания, в котором планируют разместить гостиницу и торговый центр.

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