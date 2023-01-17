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НовостиОбщество17 января 2023 8:07

Экс-главу «Челябоблинвестстроя» оставили под стражей до конца зимы

Алексея Абаимова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями
Елена КОЛЧИНА
Ранее адвокат уже пытался добиться перевода своего подзащитного под домашний арест, но не преуспел

Ранее адвокат уже пытался добиться перевода своего подзащитного под домашний арест, но не преуспел

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд отклонил апелляцию адвоката и оставил под стражей бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова. Экс-глава казенного учреждения пробудет в СИЗО до 26 февраля.

— Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест либо на запрет определенных действий, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Алексей Абаимов находится под стражей уже больше четырех месяцев. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По версии следствия, экс-чиновник принял 190 тыс. рублей от директора строительной компании «Флагман». Фирма возводила детский сад в Аше и вписала в документы «лишние» данные о стройматериалах и выпиленных работах. Бывший директор ОГКУ позаботился, чтобы эти документы приняли без проблем. В результате фирме заплатили из бюджета на 19 млн рублей больше, чем нужно было.

Кроме того, Алексея Абаимова вместе с бывшим замминистра строительства Челябинской области Татьяной Антоновой обвиняют в получении взяток от главы фирмы «Стройтраннсоюз» при строительстве центра по шорт-треку.

Накануне в Челябинске арестовали председателя общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Булат», депутата одного из муниципалитетов Татарстана Булата Ахметгаянова. Депутата обвиняют в вымогательстве 2 млн рублей у супруги Алексея Абаимова. По версии следствия, он предложил женщине поспособствовать в переводе мужа под домашний арест.

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