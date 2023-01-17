Экс-главу «Челябоблинвестстроя» оставили под стражей до конца зимы

Ранее адвокат уже пытался добиться перевода своего подзащитного под домашний арест, но не преуспел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд отклонил апелляцию адвоката и оставил под стражей бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова. Экс-глава казенного учреждения пробудет в СИЗО до 26 февраля.

— Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест либо на запрет определенных действий, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Алексей Абаимов находится под стражей уже больше четырех месяцев. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По версии следствия, экс-чиновник принял 190 тыс. рублей от директора строительной компании «Флагман». Фирма возводила детский сад в Аше и вписала в документы «лишние» данные о стройматериалах и выпиленных работах. Бывший директор ОГКУ позаботился, чтобы эти документы приняли без проблем. В результате фирме заплатили из бюджета на 19 млн рублей больше, чем нужно было.

Кроме того, Алексея Абаимова вместе с бывшим замминистра строительства Челябинской области Татьяной Антоновой обвиняют в получении взяток от главы фирмы «Стройтраннсоюз» при строительстве центра по шорт-треку.

Накануне в Челябинске арестовали председателя общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Булат», депутата одного из муниципалитетов Татарстана Булата Ахметгаянова. Депутата обвиняют в вымогательстве 2 млн рублей у супруги Алексея Абаимова. По версии следствия, он предложил женщине поспособствовать в переводе мужа под домашний арест.

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