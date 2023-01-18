Получил взятку уже в первые дни работы: директора МУПа в Челябинске не выпускают из СИЗО

По версии следствия, лава МУПа хотел получить более 2 млн рублей от бизнесмена
Фото: Анастасия Осипова
В Челябинске отказались выпускать из СИЗО директора МУП «Коммет» Илью Зарипова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Решение об этом принял Челябинский областной суд.
Под стражей Илья Зарипов находится уже больше полугода.
— Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, указывая на то, что обвиняемый не намерен скрываться от следственных органов, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Суд не пошел навстречу адвокату. В СИЗО Илья Зарипов пробудет минимум до 5 марта.
«Коммет» учрежден челябинским Комитетом по управлению имуществом. МУП занимается содержанием, ремонтом и обслуживанием зданий и инженерных сетей. Илья Зарипов возглавил муниципальное предприятие 28 июля прошлого года. А спустя неделю с небольшим его уже задержали сотрудники ФСБ.
По версии следствия, директор МУПа получил от бизнесмена 100 тыс. рублей. Это была лишь первая часть заранее оговоренной суммы в 2,3 млн рублей. За взятку глава «Коммета» обещал посодействовать при исполнении и оплате уже заключенного с предпринимателем договора.
Накануне в Челябинской области не выпустили из СИЗО вице-мэра Магнитогорска и экс-руководителя казенного учреждения, отвечавшего за строительство.
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