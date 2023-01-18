В Челябинске после вспышки гепатита А сотрудников общепита обязали сделать прививку от вируса

Вспышка гепатита в городе началась с кафе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске рестораторов обязали сделать сотрудникам прививки от гепатита А. Такое решение в региональном Минздраве приняли после вспышки заболеваемости в городе. О проделанной вакцинации работников владельцы общепита должны отчитаться до 20 января.

– Вакцинации против гепатита А подлежат те, кто был особенно подвержен риску заражения гепатитом А: медики, сотрудники сферы обслуживания, работники предприятий пищевой промышленности, – сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Минздрав Челябинской области.

Прививка от гепатита А проводится в два этапа. Ее суммарная стоимость – 2,5 тыс. рублей. И оплачивается она за счет работодателя. Миздрав готов помочь с транспортировкой препарата, а также назначением медика, который сделает прививку коллективу.

Напомним, что вспышка гепатита А в городе началась с кафе восточной кухни на улице Энтузиастов. Его клиентов начали госпитализировать с симптомами вируса. Пострадали не менее 50 человек. После этого заведение проверили сотрудники Роспотребнадзора, которые выявили многочисленные санитарные нарушения.

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