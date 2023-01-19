В Челябинской области четыре дня потребуется на уборку в местах крещенских купаний

Активисты наведут порядок у опустевших купелей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После окончания крещенских купаний 19 января в Челябинской области возьмутся за уборку. Именно на 19 января назначили старт волонтерской акции «Вода России».

— Проведение «Посткрещенских субботников» на местах крещенских купелей продлится по 22 января включительно, — сообщили в региональном министерстве экологии.

Добровольцы, представители минэколонгии и местных администраций займутся уборкой мусора, оставшегося на льду возле купелей. Если окажется, что участники купаний не насорили, активисты не уедут с водоемов, а обследуют их и проверят: не осталось ли другого мусора, например, брошенного любителями подледной рыбалки.

Специалисты отмечают, что мусор со льда убрать очень важно, так как иначе он долежит до весны, с таянием льда опустится на дно водоемов, а там будет чрезвычайно долго разлагаться и вредить озерной экосистеме.

Напомним, крещенские купания в Челябинске продлятся до 15:00 19 января на шести площадках. Вот что происходило у купелей минувшей ночью.

Мы также собрали 25 самых ярких кадров с купаний в ледяной воде.

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