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НовостиЗдоровье30 января 2023 6:34

А вдруг рак? Какие исследования помогают выявить онкологию на ранней стадии

Челябинские онкологи опубликовали список обследований для выявления рака на ранней стадии
Дарья МАРКОВА
Обследования нужно проходить регулярно.

Обследования нужно проходить регулярно.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Выявить онкологию на ранней стадии и успеть спасти свою жизнь можно только при помощи регулярных обследований. Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию людям разных возрастов.

В диспансеризации есть большой блок для выявления рака на ранней стадии, когда все еще можно исправить. Исследования рассчитаны на семь групп заболеваний, которые наиболее распространены в этом возрасте:

− Это онкологические патологии молочных желез, шейки матки, толстого кишечника и прямой кишки, предстательной железы, легких, желудка и кожи, − рассказали в пресс-службе онкоцентра.

Помимо диспансеризации врачи рекомендуют проходить и отдельные обследования. Подробнее в табличке.

Расписание обследований. Фото: пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины

Расписание обследований. Фото: пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины

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