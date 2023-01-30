А вдруг рак? Какие исследования помогают выявить онкологию на ранней стадии

Обследования нужно проходить регулярно. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Выявить онкологию на ранней стадии и успеть спасти свою жизнь можно только при помощи регулярных обследований. Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию людям разных возрастов.

В диспансеризации есть большой блок для выявления рака на ранней стадии, когда все еще можно исправить. Исследования рассчитаны на семь групп заболеваний, которые наиболее распространены в этом возрасте:

− Это онкологические патологии молочных желез, шейки матки, толстого кишечника и прямой кишки, предстательной железы, легких, желудка и кожи, − рассказали в пресс-службе онкоцентра.

Помимо диспансеризации врачи рекомендуют проходить и отдельные обследования. Подробнее в табличке.

Расписание обследований. Фото: пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины

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