«Требует максимального сохранения»: челябинскому ДК «Станкомаш» вернут первоначальный вид

Около года назад мэрия выкупила ДК «Станкомаш» у частников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске реконструируют ДК «Станкомаш». Объекту культурного наследия с 75-летней историей намерены вернуть первозданный вид. Об этом рассказал глава Ленинского района Александр Орел на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— ДК «Станкомаш» — большой и серьезный проект. Это объект историко-культурного наследия, который требует максимального сохранения, — отметил Александр Орел. — Будет разработана документация, чтобы сохранить ДК том виде, в каком он был создан. Это небыстрая и дорогая история.

Напомним, в прошлом году он был выкуплен за 84 млн рублей в муниципальную собственность у частника — депутата ЗСО и гендиректора завода «Профнастил» Игоря Свеженцева. Сейчас там работают бесплатные секции для детей.

Также в прошлом году возле ДК появился современный сквер. Деньги удалось получить благодаря активному голосованию жителей по программе «Формирование комфортной городской среды».

— Глава города и губернатор поддержали и выделили дополнительные средства. В прошлом году мы выполнили 80% работ, самые затратные уже завершены, — рассказал Александр Орел.

В сквере сделали модный каток с подсветкой и гирляндами Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Сквер оказался очень востребован у жителей. А все потому, что там предусмотрели так называемый «зимний сценарий».

— Поставили свет фигуры, сделали небольшой каток, куда приходит большое количество ребятишек. Мы угадали с запросом жителей, — отмечает глава района. — Будем расширять способы использования территории. Уже задумались о летный программе, где бы минимум раз неделю проходили какие-то события.

Кстати, летом там будет работать сухой фонтан. Прошлой осенью его запускали в тестовом режиме.

Ранее о необходимости проработки зимних вариантов досуга говорил челябинский девелопер Денис Ни. В частности из-за этого пустует набережная возле арт-сквера в центре города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru