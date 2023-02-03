Экс-замминистра здравоохранения Челябинской области дали условный срок за махинации с закупкой томографов

Александра Кузнецова признали виновным, но приговорили только к условному сроку. Фото: Ринат Ребров
Бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к 6 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 4 года. Информацию об этом подтвердили в Центральном районном суде Челябинска.
Суд установил, что из-за злоупотреблений Кузнецова бюджет потерял 82 млн рублей. Замминистра незаконно помог в заключении и оплате контракта на поставку томографов по завышенной цене.
Контракт по закупке медоборудования заключили еще в 2020 году. В феврале 2022 года в минздраве Челябинской области прошли обыски, а замминистра задержали сотрудники ФСБ. Позднее Александр Кузнецов заключил досудебное соглашение с прокурором.
Гособвинение просило отправить бывшего замминистра в колонию общего режима на пять с половиной лет, но суд выбрал более мягкое наказание.
В похищении бюджетных средств обвиняют гендиректора компании «Медсервис-Регион» Елену Селищеву. Накануне предпринимательницу выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест.
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