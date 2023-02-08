Драка произошла в образовательном центре. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Во время драки в образовательном центре №5 Челябинска двое парней серьезно пострадали. На место приехала бригада скорой помощи.

− Два человека госпитализированы, состояние стабильное, − рассказали в региональном минздраве.

Напомним, драка произошла днем 8 февраля в ОЦ №5. Побоище попало на видео. Несколько парней в балаклавах ввалились в холл, загнали одного парня в угол и начали избивать его. В руках у нападавших были предметы, похожие на молотки. В какой-то момент один из них вытащил пистолет.

Директор школы сообщил, что никто из учеников не пострадал. Родители говорят, что дети учатся в обычном режиме.

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