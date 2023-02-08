Драка произошла в образовательном центре.
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Во время драки в образовательном центре №5 Челябинска двое парней серьезно пострадали. На место приехала бригада скорой помощи.
− Два человека госпитализированы, состояние стабильное, − рассказали в региональном минздраве.
Напомним, драка произошла днем 8 февраля в ОЦ №5. Побоище попало на видео. Несколько парней в балаклавах ввалились в холл, загнали одного парня в угол и начали избивать его. В руках у нападавших были предметы, похожие на молотки. В какой-то момент один из них вытащил пистолет.
Директор школы сообщил, что никто из учеников не пострадал. Родители говорят, что дети учатся в обычном режиме.
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