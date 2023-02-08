Глава Челябинска поручила провести служебную проверку после массовой драки в школе

Директор показывает камеры, которые умеют даже измерять температуру. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила провести служебную проверку из-за массовой драки в ОЦ № 5. Результаты глава города требует в максимально сжатые сроки.

Не исключено, что будут проверять действия директора и охранника, который остался стоять в стороне, пока школьники избивали друг друга.

Напомним, массовая драка произошла днем 8 февраля в образовательном центре №5 Челябинска. Побоище попало на видео. В холл школы ворвались шестеро парней в балаклавах. Они загнали одного парня в угол и начали избивать его. В руках у нападавших были предметы, похожие на молотки. За бедолагу вступились несколько человек.

Двое участников разборок пострадали, им понадобилась помощь врачей. На месте работают криминалисты. Директор школы сообщил, что никто из учеников не пострадал. Родители говорят, что дети учатся в обычном режиме.

Ранее Алексей Текслер поручил оценить действия охранников во время драки.

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