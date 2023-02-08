Текслер поручил оценить действия охранников во время драки в челябинской школе

Такие наклейки висят на входе в школу Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал драку, которая случилась сегодня, 8 феврая, в образовательном центре № 5. Глава региона поручил органам детально разобрать инцидент, а министерству образования — оценить действия охранников.

— Сегодня произошел вопиющий факт нарушения общественного порядка в стенах образовательного центра. Прошу усилить профилактическую работу, это касается всех образовательных организаций региона, — добавил Текслер.

Напомним, драка случилась в образовательном центре № 5, который находится в микрорайоне Парковый. Около 12 часов дня туда ворвались парни в балаклавах, происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Молодые люди размахивали не только кулаками, но и предметами, похожими на молотки. В какой-то момент один из них и вовсе достал пистолет. Охрана при этом просто наблюдала за происходящим.

В результате пострадали два участника драки. Предварительно, конфликт случился между старшеклассниками. Сейчас уточняется, являются ли они учениками конкретно этой школы. Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство, проверку проводит и прокуратура.

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