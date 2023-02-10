Участника драки в челябинском ОЦ №5 отправили под домашний арест и запретили пользоваться интернетом

Во время оглашения решения Стасенко прикрывал лицо рукой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Курчатовский районный суд Челябинска избирают меру пресечения совершеннолетнему участнику массовой драки в образовательном центре № 5 Александру Стасенко. Пока это единственный, кому предъявили обвинение.

— По данным следствия обвиняемый, находясь на улице и в последующем на территории одной из школ района, совместно с соучастниками, грубо нарушая общественный порядок, используя пневматический пистолет и иные предметы в качестве оружия, на почве бытового конфликта причинили телесные повреждения ранее знакомым подросткам, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Александра Стасенко отправили под домашний арест на два месяца — до 8 апреля. Ему нельзя покидать квартиру — только следственные действия, медицинские. Прогулки не более часа в сутки 500 метров от дома. Ему нельзя пользоваться интернетом, телефоном (только для скорой, полиции и следователя).

— Освободить из под стражи немедленно, — сказал судья.

В течение трех суток он может обжаловать меру. Адвокат отказался общаться с прессой.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, Александр Стасенко вошел в зал суда с опущенной головой. На нем были шапка бини, куртка, спортивные штаны с полосками и кроссовки. Молодой человек окончил 9 классов и колледж, сейчас нигде не работает. Друзья не пришли поддержать его.

По просьбе адвоката и прокурора заседание прошло без участия прессы. Репортаж из зала суда, — по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вымогали у детей вещи и деньги: что известно о подростках-участниках массовой драки в школе Челябинска

СК предъявил обвинение только одному участнику массовой драки в челябинской школе (подробнее)

«Это только в фильмах Рембо десятерых положит»: руководитель ассоциации уральских ЧОП прокомментировал действия охранника во время драки в ОЦ № 5

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru