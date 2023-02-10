В зал суда дебошир зашел опустив голову
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Курчатовском районном суде Челябинска избирают меру пресечения совершеннолетнему участнику массовой драки в образовательном центре № 5 Александру Стасенко. Еще трое его друзей, которым еще нет 18 лет, подозреваемые.
По версии следствия молодой человек вместе с друзьями участвовал в массовой драке. В результате двоим подросткам понадобилась помощь врачей. Они проходят по делу как потерпевшие.
Участник драки пришел в суд в шапке бини, куртке и спортивных штанах с полосками
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Заседание началось с задержкой в 15 минут.
— Обвиняемого ввели в зал суда, взгляд потерянный, — передает корреспондент КП-Челябинск. — Переспрашивает вопросы, плохо слышит.
Как рассказал в зале суда Александр Стасенко, у него 9 классов образования, окончил колледж, сейчас нигде не работает.
Стасенко переспрашивает вопросы. Говорит, что плохо слышит
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
15:50
Следователь попросил закрыть судебное заседание, так как следствие в начальной стадии и фигуранты несовершеннолетние. Адвокат поддержал потому, что фигурируют данные несовершеннолетних.
— Парня никто не пришел поддержать. В зале был только один мужчина. Кто он, неизвестно, — передает наша коллега.
Мы остается в суде, чтобы дождаться решения.
Прокурор и адвокат попросили удалить журналистов, так как фигуранты дела несовершеннолетние
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
16.05
Суд удалился в совещательную комнату. Обвиняемого вывели, усиленно прикрывали.
Журналистов пустят на оглашение вводной результативной части
Новость дополняется.
Друзья не пришли поддержать молодого человека
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В 11:34 в среду, 8 февраля, около образовательного центра № 2 в Челябинске забили «стрелку». На записи с видеокамеры видно, как к четырем людям подошла компания из пяти парней. Через несколько секунд все бросились врассыпную.
Двое парней попытались укрыться в соседнем ОЦ № 5. Но их противников это не остановило. Догнали и избили. Парней не напугала даже камера. В руках были молотки и биты, один из них достал пистолет и направил на толпу. Но стрелять не стал, агрессивно ударил одного из участников и ушел.
Во время драки к ним никто не подходил. Охранники рассказали, почему.
Встречу запланировали заранее. Это была не первая попытка выяснить, кто сильнее. Но в этот раз все не закончилось мордобоем. Парней, которые жили вшестером в одной квартире, задержала полиция. А двум другим понадобилась помощь медиков.
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