В зал суда дебошир зашел опустив голову Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Курчатовском районном суде Челябинска избирают меру пресечения совершеннолетнему участнику массовой драки в образовательном центре № 5 Александру Стасенко. Еще трое его друзей, которым еще нет 18 лет, подозреваемые.

По версии следствия молодой человек вместе с друзьями участвовал в массовой драке. В результате двоим подросткам понадобилась помощь врачей. Они проходят по делу как потерпевшие.

Участник драки пришел в суд в шапке бини, куртке и спортивных штанах с полосками Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заседание началось с задержкой в 15 минут.

— Обвиняемого ввели в зал суда, взгляд потерянный, — передает корреспондент КП-Челябинск. — Переспрашивает вопросы, плохо слышит.

Как рассказал в зале суда Александр Стасенко, у него 9 классов образования, окончил колледж, сейчас нигде не работает.

Стасенко переспрашивает вопросы. Говорит, что плохо слышит Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

15:50

Следователь попросил закрыть судебное заседание, так как следствие в начальной стадии и фигуранты несовершеннолетние. Адвокат поддержал потому, что фигурируют данные несовершеннолетних.

— Парня никто не пришел поддержать. В зале был только один мужчина. Кто он, неизвестно, — передает наша коллега.

Мы остается в суде, чтобы дождаться решения.

Прокурор и адвокат попросили удалить журналистов, так как фигуранты дела несовершеннолетние Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

16.05

Суд удалился в совещательную комнату. Обвиняемого вывели, усиленно прикрывали.

Журналистов пустят на оглашение вводной результативной части

Новость дополняется.

Друзья не пришли поддержать молодого человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С чего все началось

В 11:34 в среду, 8 февраля, около образовательного центра № 2 в Челябинске забили «стрелку». На записи с видеокамеры видно, как к четырем людям подошла компания из пяти парней. Через несколько секунд все бросились врассыпную.

Двое парней попытались укрыться в соседнем ОЦ № 5. Но их противников это не остановило. Догнали и избили. Парней не напугала даже камера. В руках были молотки и биты, один из них достал пистолет и направил на толпу. Но стрелять не стал, агрессивно ударил одного из участников и ушел.

Во время драки к ним никто не подходил. Охранники рассказали, почему.

Встречу запланировали заранее. Это была не первая попытка выяснить, кто сильнее. Но в этот раз все не закончилось мордобоем. Парней, которые жили вшестером в одной квартире, задержала полиция. А двум другим понадобилась помощь медиков.

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