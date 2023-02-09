СК предъявил обвинение только одному участнику массовой драки в челябинской школе

Изначально задержанных было гораздо больше. Фото: источник КП

Следственный комитет установил круг подозреваемых, которым придется отвечать за массовую драку в образовательном центре № 5. Изначально их было шестеро, затем пятеро, а теперь число сократилось до четырех. Трое подростков от 14 до 17 лет проходят по уголовному делу о хулиганстве подозреваемыми, а 18-летнему — предъявлено обвинение.

Следователи также добавили, что у нападавших иъяли аэрозольный пистолет, несколько молотков и пневматическую винтовку.

— 18-летний обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, — рассказал старший помощник СУ СКР по Челябинской области.

Участники драки со второй стороны проходят по делу как потерпевшие — за помощью к медикам обратились трое. При этом КП-Челябинск выяснила, что ученики образовательных центров № 2 и № 5 неоднократно жаловались на этих самых потерпевших. Якобы они ходят по району и кошмарят школьников, отбирают у них деньги и электронные сигареты.

Напомним, драка случилась 8 февраля в микрорайоне Парковый — инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, шестеро человек загнали в школу двоих, и принялись избивать их в тамбуре. Под руками у них были молотки. В какой-то момент один из участников драки достал пистолет. За этим всем наблюдал охранник школы — он не предпринял никаких действий, чтобы прекратить конфликт. Позже на место приехала полиция.

КП-Челябинск выяснила, из-за чего начался конфликт между подростками. Правда ли, что нападавшие — скинхеды, и уместны ли догадки о межнациональной розни? Подробности читайте в нашем материале.

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