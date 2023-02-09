«Это только в фильмах Рембо десятерых положит»: руководитель ассоциации уральских ЧОП прокомментировал действия охранника во время драки в ОЦ № 5

Смог бы 1 охранник противостоять десятку бунтарей? Отвечает эксперт. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Действия охранника, который во время драки в ОЦ № 5 ходил по вестибюлю и не вмешивался в потасовку, вызвали бурную реакцию родителей. Одни считают, что мужчина должен был разнять бунтарей, другие – что он все сделал правильно. Редакция «КП-Челябинск» связалась с двумя экспертами: сотрудником ЧОПа, которое обслуживает школу, и с руководителем ассоциации частных охранных предприятий. Приводим вам их мнения по поводу действий охранника.

Александр Почкин, руководитель ассоциации частных охранных предприятий Урала:

— Видео в чем заключается: в вестибюле началась драка. Охранник один - не знаю, сколько по договору должно быть, но, скорее всего, школы экономят и в контрактах указывают не более одного поста охраны. А если это большой образовательный центр на тысячу школьников, там должен был быть отряд ЧОПовцев, человек пять. Вот тогда они могли бы вытеснить эту гвардию на улицу. А так один человек на тысячу школьников — это катастрофа!

Судя по видео, охранник увидел толпу с молотками или с палками, зашел к ним и вернулся. Не понятно, какие он действия дальше производил.

По идее, при малейшем подозрении на конфликт он сразу должен был нажать тревожную кнопку, чтобы приехал наряд Росгвардии: у нас по закону тревожная сигнализация выходит обязательно на пульт Росгвардии. Было так или нет, не могу сказать.

Если такое развитие событий, как на видео, нужно было заблокировать вход в само здание школы, чтобы никто не проник. В инструкции у него, наверняка, было прописано, что в таком случае необходимо вмешаться, но что может сделать один немолодой человек? Это же в фильмах только показано, что Рембо один против десятерых с помощью кулачного боя всех положит. А тут они бы просто запинали его и все.

В данный момент я вижу, что задача у него была главная: первое – срочно вызвать правоохранителей (наверняка у него есть тревожная кнопка). Второе – поставить в известность администрацию школы, чтобы учителя, директора и прочие, в том числе и охранник, приняли все меры, чтобы школьники не пострадали. Кто-то должен был выйти и заблокировать вход с улицы, чтобы дети в школу не заходили.

Раз эвакуация невозможна, потому что все это на выходе происходило, должны были заблокировать кабинеты. Как это было раньше: блокируют кабинеты, никто не выходит, по громкой связи произносится предупреждающий текст, и всех успокаивают. Это в подобных ситуациях должно быть предусмотрено заранее.

То есть необходимо было немедленно поставить в известность администрацию школы о произошедшем и уже вместе с ней действовать по предотвращению возможных негативных последствий от этой группы людей, которая между собой разбиралась. Вот и все, что мог сделать охранник.

Если бы он кинулся, а там, по моим подсчетам, было с десяток человек, как мог один невооруженный сотрудник охранного предприятия предотвратить или прекратить драку? Это невозможно по объективным причинам. А вот предотвратить возможные последствия – по идее он должен был так: нажать на тревожную кнопку, одновременно по внутренней или мобильной связи уведомить директора или завуча и вместе с ними организовать мероприятия по недопущению вот этих вот молодцев в классы и другие учебные помещения, где находятся дети.

Сотрудник частного охранного предприятия «Фагот», пожелавший остаться инкогнито:

— Это госконтракт, который предусматривает должностную инструкцию охранников на рабочем месте, где прописано, что им делать и каким образом.

Как оценить действия охранников: если посмотрите видео, то охранник повел себя абсолютно правильно. Первое, что он сделал: заблокировал и закрыл на ключ входную группу – тамбур. А после него заблокировал турникет, это тоже на видео зафиксировано.

То есть он, увидев опасность, угрозу жизни учащихся, закрывает дверь на ключ. И вы видите, что подошел мужчина и потрогал ее, чтобы убедиться, что она закрыта. Это начальник службы безопасности, который находится в самой школе.

Что он сделал правильно: он не вышел в тамбур и не стал их разнимать, потому что он, таким образом, открыл бы доступ к входу в помещение. Ему бы дали по бошке, и тогда не осталось бы людей, которые должны были охранять школу. То есть по должностной инструкции он выполнил все в полном объеме: заблокировал входную группу, нажал тревожную кнопку, заблокировал турникет, вызвал должностное лицо. Это четыре пункта.

И вообще доступ на территорию только с помощью магнитного ключа: он нужен для калитки, потом для входа в тамбур и для турникета. Охранник в допуске не участвует и не видит, кто туда забегает. Но как только он увидел, что в тамбур проникли люди, которые затеяли драку, а еще и вооружены и в масках, он немедленно нажал тревожную кнопку на Росгвардию, которые отвечают за безопасность школ.

Да, это возрастной человек, но медкомиссии им все пройдены. И нужно понимать, что деньги, которые он получает по контракту со школой, это слезы – это 50 рублей в час. Мы, конечно, готовы поставить молодых крепких людей, но они стоят дороже – выше 100 рублей в час. А еще налоги 43% - и это не подъемно для школы. Это же не родительские деньги, а муниципальные.

КСТАТИ

Почему охранник не отреагировал на бегущих в сторону школы подростков, пока те были еще на улице, неизвестно. Возможно, они попали в слепую зоны камеры или он просто не сориентировался на месте. Балаклавы и черная одежда, которые привлекли внимание родителей, могли не насторожить охранника: в последнее время так одевается практически вся молодежь.

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