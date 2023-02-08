Фото: Егор Поберей, кадр с видео, ura.ru

Стали известны подробности о зачинщиках, устроивших драку в ОЦ № 5 Челябинска. Двое участников массовой драки знакомы друг с другом достаточно долгое время. Об этом рассказывают школьники, которые знают ребят.

Участники драки

Как удалось выяснить КП-Челябинск, подростки учились в разных учебных заведениях, которые расположены друг от друга неподалеку. Фируз — в ОЦ № 2, Никита — в ОЦ № 5. Ребята постоянно конфликтовали, дело даже доходило до оскорблений на национальной почве.

— Никита вообще не был замечен во всяких националистических движухах, а с Фирузом конфликт изначально начался из-за электронных сигарет. Кому-то по понятиям рассудили, начали косяки считать. И за эти косяки люди должны «электронки» отдавать. Но из-за чего конкретно случилось драка — непонятно, — рассказывают знакомые ребят.

По словам сверстников, Фируз кошмарит школьников в микрорайоне Парковый. Он ходит со своими приятелями и отбирает у ребят электронные сигареты, деньги и другие вещи. Вполне возможно, что в какой-то момент начали задирать уже Никиту.

Точные причины конфликта никто назвать не может. Но известно одно: ребята захотели решить все проблемы методом драки.

— У Никиты с Фирзузом конфликт тянется давно. Фируз выпустился из ОЦ № 2 после 9 класса, сейчас он уже там не учится. Никита назвал Фируза «чуркой» и забил ему стрелу, — рассказывают знакомые участников драки.

«Стрелку» назначили недалеко от ОЦ № 2. По одной из версий, Никита взял с собой пятерых приятелей, а Фируз — двоих, тоже выходцев из Средней Азии. Кстати, все участники потасовки — граждане России. Изначально зачинщики драки выясняли отношения на улице.

— Замес начался на ОЦ 2. Одна школьница прибежала к охраннику и сказала, что там стрельба. Попросила его что-то сделать с этим, но там пожилой мужчина и без оружия. Он ничего не сделал, — рассказывают очевидцы.

Фируз и его компания начали убегать от своих оппонентов – те на разборки взяли «травмат» и молотки. Ребята забежали в ОЦ №5, где и продолжилась драка. Охранники учебного заведения вмешиваться тоже не стали и просто вызвали полицию.

В Минздраве Челябинской области сообщили, что пострадали двое подростков. Они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. По данным КП-Челябинск, у пострадавших выявили сотрясение мозга и ушибы. Третий подросток серьезно не пострадал.

К приезду правоохранителей Никита и его друзья успели скрыться. Однако это не помешало полицейским и сотрудникам ФСБ установить их местонахождение. Все шестеро скрывались в квартире на Краснопольском проспекте.

Что известно об участниках драки в ОЦ 5 Челябинска

Жилье принадлежит одному из знакомых подростка. Соседи рассказывает, что хозяин квартиры – постоянный нарушитель спокойствия. К нему приходят домой подозрительные личности.

— Хозяин квартиры являются совершеннолетним. И наконец-то нас избавили от таких соседей. Очень надеюсь, что сядут надолго, — заявила одна из соседок.

— В общем, квартира досталась молодому соседу, который устроил там полуклуб. То есть как сосед я ими не очень доволен, потому что это шалман молодых беспечных тусовщиков. Они все ходили с модным каре и вихрами. В подъезде они не буянили, но на квартире тусовались. Там бывало по 20 человек собиралось — и мальчики, и девочки. Были ли люди азиатской внешности? Вроде — да. Несколько раз было шумно, соседи в чате ругались, ходили и к ним. Они шли на контакт, но сложно, — рассказывает другой сосед.

Полицейские задержали участников драки, которые прятались в квартире. В ходе осмотра жилья было обнаружено пневматическое оружие и патроны к нему. Сейчас это все изъято.

В СМИ опубликовали фотографии с места задержания подростков. В квартире хранился шарф футбольного клуба «Зенит-Челябинск» (местная команда так называлась до 2009 года) и бомбер с оранжевой подкладкой, который обычно носят скинхеды.

Знакомые Никиты его националистом не считают. Однако на своей странице в соцсетях он сделал несколько репостов с экстремистских групп.

Фото: URA.RU

Все подробности о драке в ОЦ 5 в Челябинске читайте по ссылке.

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