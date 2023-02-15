Челябинку, которую обвиняют в убийстве 18-летней дочери, отправили в СИЗО за участие в телешоу

Сожитель женщины уже давно в СИЗО, а она сама до сегодняшнего дня оставалась на свободе. Фото: «Мужское / Женское» / Первый канал

В Челябинском областном суде 15 февраля начали рассматривать уголовное дело горожанки, которую обвиняют в убийстве собственной дочери. Вместе с женщиной за убийство судят ее сожителя. По версии следствия, пара задушила 18-летнюю девушку, а тело выбросила в мусорный контейнер.

Сразу же суд ужесточил меру пресечения для матери. Женщину заключили под стражу.

Горожанку решили отправить в СИЗО, так как она нарушила подписку о невыезде.

— Мать убитой 25 января покинула пределы Челябинска для участия в съемках телевизионной программы «Мужское/Женское» в Москве, в ходе которых обсуждались детали обстоятельств совершенного преступления, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева

Напомним, 18-летняя Виктория погибла минувшим летом. Тело девушки нашли рабочие завода по переработке мусора среди привезенных очередным грузовиком отходов.

Следователи считают, что 39-летний отчим задушил падчерицу руками и проводом, а 46-летняя мать в это время держало девушку за руку, не давая той отбиваться.

Выступая на телешоу, женщина заявила, что невиновна. Она утверждала, что лишь подержала рукав дочери, а потом отпустила, да и то сделала по приказу сожителя, угрожавшего убить и ее.

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