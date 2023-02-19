Поставщик питания прокомментировал отравление детей в школьной столовой

Сейчас проверяют детей и сотрудников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После обеда в школьной столовой несколько учеников лицея №142 Челябинска попали в больницу с отравлением. Дети и подростки страдают от острой боли в животе и рвоте. Такие же симптомы недавно были у нескольких учителей.

Следователи возбудили уголовное дело, в школе в субботу работали сотрудники прокуратуры и роспотребнадзора. Дело взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Мы пообщались с поставщиком питания столовой и узнали, удалось ли им выяснить причины происходящего.

– Пока еще не понятно, что там произошло. Роспотребнадзор взял анализы у сотрудников пищеблока, учителей и детей. Пока ждем результаты, – сообщил помощник директора «Уральского комбината питания» Игоря Волового.

– В интернете появилась информация, что у одного из сотрудников был норовирус. Это так?

– У меня такой информации нет.

Напомним, после обеда в школьной столовой в больницу госпитализировали троих детей с острой болью в животе и рвотой. С теми же симптомами к врачам обращаются и другие ученики лицея. Директор школы рассказал КП-Челябинск, что у двух педагогов, обедавших в столовой, были симптомы отравления.

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