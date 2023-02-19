Работников пищеблока заменили, классы обработали: челябинский лицей, где было массовое отравление, вернется в привычный режим работы

Завтра ученики придут на уроки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 и 19 февраля в лицее №142 сотрудники прокуратуры и роспотребнадзора проводили проверки после массового отравления детей. У детей, учителей и сотрудников пищеблока взяли пробы, результатов пока нет.

По предписанию роспотребнадзора в школе продезинфицировали классы, столовую и места общего пользования.

– Классные руководители в постоянном режиме находятся на связи с родителями обучающихся. Все работники пищеблока заменены, – добавили в пресс-службе администрации города.

В понедельник, 20 февраля, дети уже пойдут на уроки. Правда, будет работать усиленный комплекс противоэпидемических мероприятий. Детей опросят, а медперсонал осмотрит всех контактных детей и сотрудников лицея. Классы будут проветривать, а воздух в классе обеззараживать бактерицидными облучателями. Также отменены массовые мероприятия.

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