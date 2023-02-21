«Большое количество вандализма»: в мэрии Челябинска пожаловались на жильцов аварийного общежития после ремонта

Общежитие в процессе и после ремонта. Фото: ОН по Челябинской области, Валерий Звонарев

В Челябинске закончили первый этап ремонта в аварийном общежитии на улице Мира. В здании разобрали и сложили заново одну из внешних стен, восстановили гидроизоляцию на этажах, обновили санузлы, душевые, умывальные комнаты и прачечные. А в подвале заменили все трубы.

Как сообщили в мэрии Челябинска, работы в северной части дома завершили 15 февраля. Ремонтом второй части аварийного здания займутся весной и летом. Но уже сейчас начинают копиться новые проблемы.

В санузлах заменили окна и двери. Фото: администрация Челябинска

Причиной предыдущих трудностей в городской администрации считают «несанкционированные душевые», которые обустроили жильцы. Скапливавшаяся в не предусмотренных проектом здания местах вода привела к угрозе обрушения стены.

— 17 февраля, мы открыли доступ в отремонтированные помещения. К сожалению, уже сегодня мы наблюдаем большое количество вандализма и самовольных врезок, — рассказал руководитель челябинского управления ЖКХ Вадим Храмцов. — Жители самостоятельно устанавливают себе душ, что приводит к затоплениям, и проводят воду, врезаясь в общую систему коммуникаций, из-за этого она работает неправильно.

Теперь управляющая компания будет искать самовольные врезки и отключать лишние трубы от общего водопровода.

Напомним, два года у общежития вообще не было управляющей компании. Жильцы многократно жаловались на состояние здания, но аварийным дом признали лишь в 2022 году. Осенью в общежитии начали ремонт. Демонтировали обветшавшую северную сцену. Жильцов перед началом таких масштабных работ не отселили. В ситуацию вмешались прокуратура и Следственный комитет.

Несмотря на ремонт, общежитие не теряет статуса аварийного. Расселить из него людей обещают к 2030 году.

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