«Он простой мошенник»: представитель Чечни в Челябинской области отрицает связь задержанного блогера Альфреда Джавадова с республикой

Арби Яхъяев отрицает связь Джавадова с чеченцами. Фото: скрин видео, Альфред Джавадов

Представитель главы Чеченской Республики в Челябинской области Арби Яхъяев записал видеообращение, в котором отрицает всяческую связь скандального и сейчас задержанного полицией экс-участника «Дома-2» и блогера Альфреда Джавадова с чеченцами. Публикуем его обращение.

— Он простой мошенник, который прикрывается благими целями и вымогает деньги у предпринимателей, — заявил Арби Яхъяев. – Никакого отношения к Чечне, ни тем более к команде Героя России Рамзана Кадырова он не имеет.

Напомним, Джавадова задержали вчера, на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Он стал известен своими «рейдами» по заведениям города. В один из таких «рейдов» мужчину выстрелил в лицо оппоненту. В своем канале экс-участник «Дома-2» не раз упоминал Рамзана Кадырова, использовал в своей речи «Дон».

Уроженец Сатки Альфред Джавадов часто мелькает в скандальных новостях. В 2016 году 19 летний парень стал участником шоу «Дом-2», но продержался там 17 дней. В Челябинске он завел телеграмм-канал, куда выкладывает видео своих «рейдов». В марте мужчина почувствовал себя ревизорро и учинил скандал в «Ашане», потом ворвался в стрип-клуб и обвинил девушек в проституции. В ноябре устроил стрельбу в челябинском ресторане. Джавадов объявлял войну таксистами – на него поступало много жалоб. Один из последних «выходов» в свет с камерой – поход в KFC, где мужчина учинил разборки из-за мятых банок пива.

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