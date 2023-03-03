В Челябинске с начала недели убрали сосульки с 2 тысяч домов

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске занялись очисткой крыш и карнизов от сосулек. Взяться заработу в понедельник поручила мэр Наталья Котова.

— С начала недели от опасных ледяных и снежных нависаний очищено более 2 тыс. зданий, — сообщили в мэрии города.

Челябинцев, тем не менее, просят с осторожностью ходить по улицам, чтобы не угодить под падающую с крыши снежно-ледяную глыбу. Такое несчастье уже произошло в Магнитогорске. Травмы получил полуторогодовалый ребенок.

На нависший снег и сосульки челябинцам советуют жаловаться в управляющие компании, в диспетчерскую ЖКХ по номеру 263-21-21 или в единую диспетчерскую по номеру 112.

Сосульки тем временем продолжают расти. По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни похолодание и потепление до плюсовых температур будут сменять друг друга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru