В Челябинске 10 марта откроют производство новых троллейбусов

Примерно такие машины должен изготавливать «Челябинский завод городского электрического транспорта». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске 10 марта состоится церемония открытие завода городского электрического транспорта. Это производство холдинга «Синара – Транспортные Машины». На заводе будут выпускать низкозольные троллейбусы для челябинского парка общественного транспорта.

Торжественную церемонию открытия собирается посетить губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В прошлом году правительство региона подписало с компанией «Синара-Городские транспортные решения» концессионное соглашение. По договору «Синара» обязана будет модернизировать в Челябинске троллейбусную инфраструктуру, а взамен получит доходы от пассажирских перевозок.

Частный инвестор обещал пополнить городской парк общественного транспорта 168 новыми троллейбусами, отремонтировать депо, построить новые подстанции и протянуть 4,5 километра новых линий контактной сети. (Кстати, именно из-за проблем с контактной сетью челябинские троллейбусы ездят медленно).

Первый опытный образец троллейбуса «Синары» показали минувшим летом. В Челябинске собираются делать похожие машины. В салоне предусмотрены кондиционеры и USB-разъемы для зарядки для телефонов.

В начале 2023 года челябинцы подсмотрели, как по площадке ЧТПЗ, где оборудовали цех по производству троллейбусов, ездит рогатая машина. Но оказалось, что это троллейбус-образец, изготовленный в Санкт-Петербурге.

А для будущих челябинских троллейбусов пока разработали дизайн. В отличие от городских трамваев или автобусов, электромашины будут выкрашены в ярко-красный цвет.

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