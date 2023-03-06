Прокуратура просит изменить приговор по делу челябинского депутата, который дал взятку ноутбуками

Все остальные фигуранты получили условные сроки Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Прокуратура Челябинской области просит изменить приговор по уголовному делу депутата, который подкупил дорожников ноутбуками. Буквально пару недель назад Арман Аракелян получил за это 9 лет колонии, а вот сотрудники компании «Росдортехнология», которые брали взятку, отделались условными сроками. С таким решением Центрального районного суда госовинитель не согласился.

— Назначенное условное наказание является несправедливым ввиду чрезмерной мягкости. В связи с этим, прокуратура просит областной суд отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, в 2019 году Арман Аракелян, находясь на посту директора компании «Дорстройгрупп» передал два ноутбука общей стоимостью 185 тысяч рублей сотрудникам «Росдортехнологии». За такое преподношение они закрыли глаза на нарушения, допущенные во время ремонта дорог. Еще полмиллиона рублей депутат дал работникам ФКУ Упрдор «Южный Урал», чтобы те приняли работы по госконтрактам.

17 февраля 2023 года Центральный районный суд вынес приговор по этому делу. Аракелян получил 9 лет реального срока и 6,5 млн рублей штрафа, сотрудники «Росдортехнологии» — Станислав Палкин и Руслан Касимов — по 7 лет и 3 месяца условно, а сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Урал» Дмитрий Киселев и Андрей Хорошилов — по 8 лет условно. Последним также назначили штраф в размере 2,8 млн рублей.

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