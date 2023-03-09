Депутат Ольга Мухометьярова похвасталась цветами, которые ей подарили военные

Фото: Ольга Мухометьярова/vk.com
Депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова рассказала, как ее поздравляли с 8 марта в зоне СВО.
Ольга Мухометьярова сообщила, что поехала на встречу с военными по примеру Ирины Текслер, прихватив с собой квадрокоптеры, тепловизоры, рации и флаги Златоуста. Депутату организовали праздничный прием.
— Мужчины-военные устроили торжественный обед, накрыв стол в офицерской столовой, установленной в полевых условиях, — рассказала Ольга Мухометьярова.
В соцсети она поделилась фото букета, который ей вручили в столовой. Депутат также рассказала, что 8 марта ее буквально завалили поздравлениями.
— Любимый муж, за более, чем тридцатилетний стаж совместной жизни впервые написал стихи, — поделилась депутат.
Сама Ольга Мухометьярова давно пишет стихи, посвящая их супругу.
Ранее депутат делилась видео с белочкой, которая пришла к южноуральским парламентариям, а еще добивалась проверки после установки детской площадки за ледовой ареной «Трактор» в Челябинске.
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