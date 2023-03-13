В Челябинской области 14 марта простятся с мальчиком, погибшим из-за упавшего с крыши ФОКа снега

Мальчик погиб 10 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Фершампенуазе 14 марта простятся с 12-летним мальчиком, который погиб после падения снежной глыбы. Об этом сообщили в соцсетях близкие.

Церемония пройдет в «Прощальном зале» на улице Советской в с 10:30 до 12:00.

Напомним, школьник оказался под массой снега, сошедшей с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». После трагедии в Следственном комитете возбудили уголовное дело, губернатор Алексей Текслер велел обследовать крыши, а мэр Челябинска Наталья Котова велела контролировать состояние козырьков на домах в ежедневном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru